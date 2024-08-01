Экспорт электроэнергии из России в Китай сократился до исторически низкого уровня за первое полугодие текущего года.
За первые шесть месяцев 2024 года объем поставок электроэнергии из России в Китай уменьшился на 76% по сравнению с прошлым годом и составил 465 миллионов киловатт-час.
Проблемой стали недостаток генерации, низкий уровень воды и высокая аварийность устаревших электростанций на Дальнем Востоке.
Эксперты предлагают установить газопоршневые агрегаты на оборудовании китайского производства для частичного улучшения ситуации. Однако для полного решения проблемы необходимо строительство новых электростанций, как сообщает "Ъ" со ссылкой на специалистов.
Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.