Объём поставок электроэнергии из России в Китай значительно уменьшился

Экспорт электроэнергии из России в Китай упал до рекордно низкого уровня

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экспорт электроэнергии из России в Китай сократился до исторически низкого уровня за первое полугодие текущего года.

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За первые шесть месяцев 2024 года объем поставок электроэнергии из России в Китай уменьшился на 76% по сравнению с прошлым годом и составил 465 миллионов киловатт-час.

Проблемой стали недостаток генерации, низкий уровень воды и высокая аварийность устаревших электростанций на Дальнем Востоке.

Эксперты предлагают установить газопоршневые агрегаты на оборудовании китайского производства для частичного улучшения ситуации. Однако для полного решения проблемы необходимо строительство новых электростанций, как сообщает "Ъ" со ссылкой на специалистов.