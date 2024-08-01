В заявлении вице-премьера Дмитрия Патрушева подтверждено, что прогноз урожая зерна в России на 2024 год остается на уровне 132 миллиона тонн, сообщает finance.rambler.
Это ожидается несмотря на сложные погодные условия и увеличение темпов уборки. Аграрии из 55 регионов уже приступили к сбору урожая, обмолочено 40% площадей зерновых и зернобобовых, собрано почти 64 миллиона тонн зерна.
Правительство направило 94 миллиарда рублей на поддержку сельхозпроизводства, и принимает оперативные меры при необходимости.
Ранее сообщалось, что аграрии Волгоградской области уже собрали 3 миллиона тонн высококачественного зерна с начала года. Губернатор региона Андрей Бочаров отметил, что на конец июля обмолочено 72% всех площадей под зерновые культуры, и регион остается важным поставщиком качественного зерна для всей страны, включая производство хлеба.
Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.