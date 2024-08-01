Несмотря на сложные погодные условия объёмы урожая зерновых в России остаются на прежнем уровне

Прогноз урожая зерна в России на 2024 год остаётся прежним

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

В заявлении вице-премьера Дмитрия Патрушева подтверждено, что прогноз урожая зерна в России на 2024 год остается на уровне 132 миллиона тонн, сообщает finance.rambler.

Фото: commons.wikimedia.org by Raimond Spekking, CC BY-SA 4.0

Это ожидается несмотря на сложные погодные условия и увеличение темпов уборки. Аграрии из 55 регионов уже приступили к сбору урожая, обмолочено 40% площадей зерновых и зернобобовых, собрано почти 64 миллиона тонн зерна.

Правительство направило 94 миллиарда рублей на поддержку сельхозпроизводства, и принимает оперативные меры при необходимости.

Ранее сообщалось, что аграрии Волгоградской области уже собрали 3 миллиона тонн высококачественного зерна с начала года. Губернатор региона Андрей Бочаров отметил, что на конец июля обмолочено 72% всех площадей под зерновые культуры, и регион остается важным поставщиком качественного зерна для всей страны, включая производство хлеба.