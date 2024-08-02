Индонезия поддерживает прямые рейсы "Аэрофлота" на Бали

"Аэрофлот" сможет возобновить рейсы на Бали с сентября

1:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент Индонезии заявил, что "Аэрофлот" может начать выполнять прямые рейсы на Бали, сообщает РИА Новости.

Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, PDM

Этот вопрос обсуждается с июня 2022 года. Выступая во время своего визита в Москве, избранный президент Индонезии и министр обороны Прабово Субианто сообщил, что поддерживает не только "Аэрофлот", но и другие российские перевозчики, стремящиеся установить прямое авиасообщение.

По данным "Аэрофлота", компания подала запрос на получение слотов для рейсов из Москвы на Бали с сентября. В настоящее время авиакомпания ожидает одобрения от индонезийских авиационных властей.

Последний рейс "Аэрофлот" выполнял на Бали в августе 2020 года. Субианто прибыл в Москву 31 июля и после встреч с Владимиром Путиным планирует переговоры с российским министром обороны Андреем Белоусовым.

После начала военных действий в Украине "Аэрофлот" прекратил все международные рейсы, кроме тех, что осуществляются в Белоруссию.

В настоящее время авиакомпания выполняет рейсы в ОАЭ, Турцию, Казахстан, Азербайджан, Таиланд, Киргизию, Узбекистан, Китай, Армению, Египет, Шри-Ланку, Мальдивы, Белоруссию, Индию, Иран и на Сейшельские острова.