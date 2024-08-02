Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неожиданные лидеры: какие авто угоняют чаще всего в России?
Волки сбежали в лес на съёмках фильма "Бешенство"
В 2025 году ипотечные ставки могут снизиться на 2-3%, предрёк страховой брокер
Впервые в мире пациенту установили сердце из титана
Как избавиться от тёмных кругов под глазами с помощью картофеля?
Секреты экономии на путешествиях, о которых знают немногие
Что лучше есть после тренировки: белки или углеводы
Приехавшего в Москву Никиту Преснякова подняли на смех
Первые модели Xbox One теряют функциональность из-за устаревшей прошивки
Индонезия поддерживает прямые рейсы "Аэрофлота" на Бали

"Аэрофлот" сможет возобновить рейсы на Бали с сентября

1:28
Экономика

Президент Индонезии заявил, что "Аэрофлот" может начать выполнять прямые рейсы на Бали, сообщает РИА Новости.

"Аэрофлот" сможет возобновить рейсы на Бали с сентября
Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, PDM

Этот вопрос обсуждается с июня 2022 года. Выступая во время своего визита в Москве, избранный президент Индонезии и министр обороны Прабово Субианто сообщил, что поддерживает не только "Аэрофлот", но и другие российские перевозчики, стремящиеся установить прямое авиасообщение.

По данным "Аэрофлота", компания подала запрос на получение слотов для рейсов из Москвы на Бали с сентября. В настоящее время авиакомпания ожидает одобрения от индонезийских авиационных властей.

Последний рейс "Аэрофлот" выполнял на Бали в августе 2020 года. Субианто прибыл в Москву 31 июля и после встреч с Владимиром Путиным планирует переговоры с российским министром обороны Андреем Белоусовым.

После начала военных действий в Украине "Аэрофлот" прекратил все международные рейсы, кроме тех, что осуществляются в Белоруссию.

В настоящее время авиакомпания выполняет рейсы в ОАЭ, Турцию, Казахстан, Азербайджан, Таиланд, Киргизию, Узбекистан, Китай, Армению, Египет, Шри-Ланку, Мальдивы, Белоруссию, Индию, Иран и на Сейшельские острова.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Рецепт вкусного и сочного мяса по-французски, приготовленного в духовке

Мясо будет очень нежным, благодаря томлению в духовке.

Сочное мясо по-французски
Безвозвратные потери ВСУ в ходе спецоперации превысили 700 тысяч человек
Сводка с фронта: первая партия F-16 якобы уже прибыла на Украину, Зеленский приказал удержать Волчанск любой ценой
Одесса на грани восстания. Рогулей клянут и ждут русских
Наступление ВСУ на Энергодар логично, но чрезвычайно рискованно
В легендарный лагерь "Артек" приезжают самые активные дети Дмитрий Плотников Хроники демилитаризации Украины: есть ли свет в конце тоннеля Андрей Николаев Николай Гоголь: знаток женской моды и сладкоежка Сергей Лебедев
В США прокомментировали уничтожение еще одного "Абрамса" на Украине
Зеленский сдулся или его сдули? Почему Киев вдруг захотел референдума в стране по вопросу РФ
Чернобыль 2.0. В планах киевского режима "быстро захватить" АЭС в Энергодаре
Чернобыль 2.0. В планах киевского режима "быстро захватить" АЭС в Энергодаре
Последние материалы
Что лучше есть после тренировки: белки или углеводы
Приехавшего в Москву Никиту Преснякова подняли на смех
Первые модели Xbox One теряют функциональность из-за устаревшей прошивки
Козы признаны одними из самых умных животных
Какие сорта вишни лучше всего растут в средней полосе?
Стартовали съёмки триллера "Пранкер" с Максимом Матвеевым и Алексеем Серебряковым
Sports Medicine: тренировка до отказа и её влияние на мышечную массу и силу
Красная помада: каким типам внешности она может не подойти?
Врач Екатерина Волкова рассказала какие сигналы организма нельзя игнорировать
Чиабатта с сыром в духовке: прекрасная и очень простая идея для сэндвич-вечеринки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников