Безработица в России в июне упала до исторического минимума в 2,4%

Безработица в России достигла рекордно низкого уровня в 2,4%

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

В июне 2024 года уровень безработицы в России снизился до рекордно низких 2,4%, согласно данным Росстата. В этом месяце в стране было зарегистрировано 1,9 миллиона безработных в возрасте 15 лет и старше по методологии Международной организации труда.

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Предыдущий рекордный минимум уровня безработицы был зафиксирован в апреле и мае этого года, когда он составлял 2,6%. В июне количество безработных уменьшилось до 1,86 миллиона человек по сравнению с 2 миллионами пятью тысячами в мае.

По данным Роструда, к концу июня на учете в службе занятости состояли 400 тысяч безработных, из которых 300 тысяч получали пособие.

Росстат определяет безработных как тех, кто активно ищет работу, готов начать работать и нуждается в трудоустройстве. В июне 2024 года рабочая сила в России в возрасте 15 лет и старше насчитывала 76,3 миллиона человек.