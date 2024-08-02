Заработные платы в России продолжают расти

Зарплаты в России в мае выросли на 8,8%

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Реальные зарплаты в России в мае 2024 года выросли до 8,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, увеличившись с апрельских 8,5%, сообщает РИА Новости.

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В первые пять месяцев текущего года рост составил 10,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Реальная заработная плата учитывает уровень инфляции.

В мае по сравнению с апрелем реальные зарплаты в России увеличились на 2,1%. Среднемесячная начисленная заработная плата составила 86,4 тысячи рублей, что на 17,8% больше, чем в мае 2023 года.

По прогнозам Минэкономразвития, в 2024 году реальные зарплаты в России вырастут на 6,5%.