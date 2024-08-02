Средний лимит по кредитным картам в России достиг рекордного значения и продолжит расти

В России наблюдается рост лимита по кредитным картам

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Средний лимит по кредитным картам в России в июне достиг рекордного уровня в 109,2 тысячи рублей, и, по прогнозам, к концу года может вырасти до 113-117 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, PDM

В июне средний лимит по кредитным картам увеличился на 14,4% по сравнению с прошлым годом и на 5,1% по отношению к предыдущему месяцу, достигнув 109,2 тысячи рублей. Это новый исторический рекорд, превосходящий предыдущий максимум в 104,4 тысячи рублей, зафиксированный в апреле 2024 года.

Лимит в 100 тысяч рублей был впервые преодолён в июле 2023 года.

Рост лимита связан с увеличением спроса со стороны потребителей.

В первом полугодии 2024 года количество выданных кредитных карт выросло на 4,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив 13,1 миллиона карт.