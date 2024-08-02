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В августе начнется подорожание иностранных автомобилей

Ожидается рост цен на иномарки к концу года

1:45
Экономика

Начиная с августа, цены на новые легковые автомобили зарубежных марок, ввозимые в Россию, будут постепенно расти, сообщает РИА Новости.

Ожидается рост цен на иномарки к концу года
Фото: flickr.com by Mustang Joe, PDM

Причина подорожания связана с ожидаемым увеличением утилизационного сбора с 1 октября. К концу года цены на массовые автомобили иностранных брендов могут подняться на 10%.

"Всё очень неоднозначно, потому что каждая компания сейчас действует исходя из ситуации, которая есть: у кого-то есть запасы автомобилей, у кого-то нет. Я думаю, что с августа потихонечку начнут превентивно вкладывать утильсбор в цену машины. Но не весь, а постепенно. Полагаю, будут даже разбивать его по разным комплектациям. Например, цену на базовую версию сохранить, а на комплектацию повыше - накинуть", - отметил автоэксперт Максим Кадаков.

Ожидается, что наиболее заметное изменение цен произойдет ближе к декабрю. В новых партиях автомобилей утилизационный сбор будет полностью включен в стоимость, что приведет к росту цен.

В июле Минпромторг предложил поэтапно увеличивать ставки утилизационного сбора на автомобили до 2030 года.

Для легковых автомобилей, легких коммерческих автомобилей, грузовиков, автобусов и прицепов ставки могут быть увеличены на 70-85% с этого года, с последующим ежегодным ростом на 10-20%.

При этом в министерстве уточнили, что эта мера не отразится на стоимости автомобилей российского производства, но может стимулировать иностранные компании к локализации производства в России.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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