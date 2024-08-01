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81% россиян готовы помогать своим взрослым детям

Большинство российских родителей хотят помогать своим взрослым детям

1:23
Экономика

Согласно опросу Superjob, в котором приняли участие 1600 экономически активных россиян, 81% опрошенных полагают, что родители должны помогать своим взрослым детям, 63% "за" помощь в разумных пределах, а 18% считают, что родители должны помогать всегда.

Большинство российских родителей хотят помогать своим взрослым детям
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Против любой помощи чаще всего выступают люди старше 45 лет. Женщины, как правило, более рациональны в этом вопросе: 72% из них поддерживают помощь в разумных пределах, в то время как среди мужчин таких только 57%. Однако мужчины чаще считают, что родители должны помогать всегда (21% против 13% среди женщин).

Родители несовершеннолетних детей чаще выступают за поддержку в разумных пределах (77%), чем родители взрослых детей (66%). Те, у кого дети уже достигли совершеннолетия, чаще считают, что помощь должна оказываться в любом случае (26% против 16%).

Половина опрошенных убеждена, что взрослые дети должны жить отдельно от родителей. Только 18% считают, что взрослым детям следует жить с родителями, причем это мнение чаще поддерживают молодые люди до 34 лет (21%).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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