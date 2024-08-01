Импорт текстиля в Россию значительно увеличился в первом полугодии

Во втором квартале этого года импорт текстильных изделий, постельного белья и полотенец, в Россию увеличился почти на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РИА Новости.
Одновременно с этим выросло и внутреннее производство.
Во втором квартале 2024 года в Россию было ввезено 32,7 миллионов единиц текстиля, что на 21,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время российское производство текстиля увеличилось на 4,5%, достигнув 32 миллионов единиц.
Основной объем импорта составляют полотенца — 87% от общего количества, далее идут комплекты постельного белья (3,2%) и простыни (2,3%). В структуре внутреннего производства полотенца занимают 36,5%, комплекты постельного белья — 23%, а простыни и наволочки — по 14%.
Руководитель управления товаров народного потребления ЦРПТ Варвара Михайлова отметила, что рост импорта наблюдается и в первом полугодии: с января по июнь 2024 года объемы ввоза текстиля увеличились на 12%, достигнув почти 64 миллионов единиц.
За последний год средняя цена текстильной продукции выросла, особенно заметно это произошло с постельным бельем.
Вторые сутки по аэродрому ВСУ в Вознесенске активно летят "Искандеры" и беспилотники. Также ночью ВС РФ нанесли мощный комбинированный удар по объектам в тылах.