Импорт текстиля в Россию значительно увеличился в первом полугодии

Импорт текстиля в Россию вырос почти на четверть в 2024 году

1:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

Во втором квартале этого года импорт текстильных изделий, постельного белья и полотенец, в Россию увеличился почти на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РИА Новости.

Фото: Flickr by DanaK~WaterPenny, CC BY 2.0

Одновременно с этим выросло и внутреннее производство.

Во втором квартале 2024 года в Россию было ввезено 32,7 миллионов единиц текстиля, что на 21,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время российское производство текстиля увеличилось на 4,5%, достигнув 32 миллионов единиц.

Основной объем импорта составляют полотенца — 87% от общего количества, далее идут комплекты постельного белья (3,2%) и простыни (2,3%). В структуре внутреннего производства полотенца занимают 36,5%, комплекты постельного белья — 23%, а простыни и наволочки — по 14%.

Руководитель управления товаров народного потребления ЦРПТ Варвара Михайлова отметила, что рост импорта наблюдается и в первом полугодии: с января по июнь 2024 года объемы ввоза текстиля увеличились на 12%, достигнув почти 64 миллионов единиц.

За последний год средняя цена текстильной продукции выросла, особенно заметно это произошло с постельным бельем.