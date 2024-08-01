"Лэтуаль" открыла первый магазин в ОАЭ

Российская сеть "Лэтуаль" вышла на рынок ОАЭ

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российская парфюмерно-косметическая сеть "Лэтуаль" открыла в июле свой первый магазин в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), сообщают "Ведомости".

Фото: pixabay.com by Ahmad Ardity, PDM

Первый магазин сети открылся в торговом центре City Centre Al Zahia, расположенном в Шардже. Этот шаг стал важным этапом в развитии компании и обошелся ей в 18 миллионов дирхамов, что составляет около 5 миллионов долларов или 431 миллион рублей по текущему курсу.

Новый магазин предлагает широкий ассортимент продукции, включающий более 500 брендов, значительная часть которых относится к премиум-сегменту. Среди представленных марок такие известные бренды, как Chanel, Yves Saint Laurent, Versace и другие.

Планы компании на ближневосточный рынок не ограничиваются одним магазином. До конца текущего года "Лэтуаль" намерена открыть в ОАЭ еще четыре торговые точки.