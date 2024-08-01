"Хорошие переговоры": Киев назвал условие прокачки российской нефти в Венгрию и Словакию

Шмыгаль: транзит российской нефти в Венгрию и Словакию продолжится

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Транзит нефти из России в Венгрию и Словакию продолжается, если энергоресурс "не принадлежит "Лукойлу", заявил Еврокомиссии премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Об этом сообщил первый заместитель главы ЕК Валдис Домбровскис.

Фото: commons.wikimedia.org by Quartl, CC BY-SA 3.0

"Провёл хорошие переговоры с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалём. Получил информацию, что транзит российской нефти в Венгрию и Словакию не затронут, если она не принадлежит "Лукойлу", - написал он в соцсетях.

Напомним, что в июле Киев остановил транзит нефти "Лукойл" в Словакию и Венгрию через нефтепровод "Дружба". Объёмы поставок энергоносителя составляли 1,1 миллион баррелей в месяц. Причиной стало внесение российской нефтяной компании в санкционный список Украины. В Словакии заявили, что страна получает нефть от другого поставщика, но переговоры с Украиной под этому вопросу ведутся. По словам министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто, у Будапешта в настоящее времяоль нет альтернативной нефтяной артерии.