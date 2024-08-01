"Дискредитировали себя": BRICS разрабатывает альтернативу SWIFT и доллару для взаимных расчётов

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что платёжная система SWIFT и доллар дискредитировали себя. Такое мнение она высказала на пресс-конференции по итогам работы весенней сессии 2024 года.
По мнению Матвиенко, ситуация, при которой можно изъять валютные резервы и доходы от золотовалютных резервов другого государства и присвоить их, подрывает основы всей мировой экономической и финансовой системы, а также международных расчётов.
Использование западными странами российских золотовалютных резервов способствовало росту расчётов в национальных валютах в рамках BRICS, что привело к снижению доли доллара.
"Началось обсуждение платформы BRICS Bridge, которая была бы независимой и обеспечивала взаимные расчеты на твердой совместной платформе", - отметила председатель Совфеда.
Ранее Матвиенко сообщала, что в BRICS рассматривается возможность создания многосторонней цифровой платёжной платформы под названием BRICS Bridge. По её словам, соответствующий доклад готовится Минфином и ЦБ РФ.
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