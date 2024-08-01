Таджикистан делает ставку на будущее: производство электромобилей станет реальностью

Таджикистан ведёт переговоры о производстве электромобилей

Таджикистан планирует развивать производство электромобилей в рамках стратегии снижения зависимости от импорта горюче-смазочных материалов.

Фото: www.flickr.com by Jakob Härter, CC BY-SA 4.0

Министр промышленности и новых технологий Шерали Кабир сообщил, что республика ежегодно тратит более 1,5 миллиарда долларов на импорт топлива и смазочных материалов. В связи с этим страна рассматривает возможность перехода на электромобили, используя свои обширные водные ресурсы и энергетический потенциал. Таджикистан также обладает запасами лития, который является важным компонентом для производства аккумуляторов для электромобилей, сообщает РИА Новости.

Министр уточнил, что идут переговоры с тремя китайскими компаниями о передаче технологий для производства электромобилей. Кроме того, в декабре этого года планируется открытие горно-обогатительного комбината на базе месторождения лития в Ишкашимском районе Горно-Бадахшанской автономной области.

Это может стать важным шагом на пути к созданию внутреннего производства электромобилей и способствовать развитию экономики страны.