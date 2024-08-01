Золото впервые пробило планку в 2500 долларов за унцию

Цена золота впервые превысила 2500 долларов за унцию

1:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

Стоимость золота впервые преодолела отметку в 2500 долларов за тройскую унцию из-за сохранения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США и увеличения геополитических рисков.

Фото: commons.wikimedia.org by BENAISSAAMINE, PDM

По данным торгов на нью-йоркской бирже Comex, цена декабрьского фьючерса на золото поднялась на 17,2 доллара, или на 0,7%, достигнув 2490,2 доллара за унцию. Во время торгов золото подорожало до 2502,6 доллара. В то же время сентябрьский фьючерс на серебро увеличился на 0,43%, достигнув 29,062 доллара за унцию, сообщает РИА Новости.

ФРС США опубликовала результаты июльского заседания, в котором регулятор в восьмой раз подряд сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. Решения ФРС по монетарной политике влияют на курс доллара, что, в свою очередь, отражается на ценах на золото. Индекс доллара, измеряющий курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США, снизился на 0,13% до 103,96. Это снижение курса доллара также способствовало росту цен на золото, так как слабый доллар делает золото более доступным для покупателей с другими валютами, увеличивая спрос на драгоценный металл.