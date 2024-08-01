Лимит по кредитным картам в России поднялся до небывалых высот

Средний лимит по кредитным картам в России побил рекорд

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

В июне 2024 года средний лимит по кредитным картам в России достиг рекордных 109,2 тысячи рублей и может вырасти до 113-117 тысяч рублей к концу года.

Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, PDM

Лимит увеличился на 14,4% в годовом выражении и на 5,1% за месяц. Предыдущий рекорд был установлен в апреле 2024 года на уровне 104,4 тысячи рублей. Порог в 100 тысяч рублей был впервые преодолен в июле 2023 года, сообщает РИА Новости.

Генеральный директор БКИ "Скоринг Бюро" Олег Лагуткин объяснил рост лимита изменением спроса потребителей и сезонными факторами.

Количество выданных кредитных карт за первые шесть месяцев 2024 года увеличилось на 4,3% до 13,1 миллиона, а объем выдач вырос на 16% до 1,3 триллиона рублей. Совокупный портфель кредитных карт в июне достиг 3,8 триллиона рублей, что на 39,4% больше уровня прошлого года.