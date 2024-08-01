Россиянам рассказали, рассказали, как можно увеличить сумму кешбэка

Разные банковские карты могут увеличить кешбэк

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Для увеличения суммы кешбэка рекомендуется открыть несколько карт в различных банках. Об этом сообщают эксперты Центра финансовой экспертизы Роскачества, на которые ссылается "Парламентская газета".

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В Роскачестве пояснили, что это позволит охватить как можно больше различных категорий. По их словам, в одном банке можно получить более высокий процент кешбэка на покупки в кафе и ресторанах, в другом — на авиабилеты, а в третьем — на билеты в кино и театр.

Однако эксперты предупреждают, что для эффективного использования кешбэка придется внимательно отслеживать, какие категории поддерживаются каждым банком. Возможно, также придется обращаться к новым или менее привычным сервисам, так как банки могут не сотрудничать со всеми платформами.