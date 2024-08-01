Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Во избежание утренней тахикардии врач посоветовала проветривать спальню
Как избежать беспорядка в малогабаритной квартире
Как визуально увеличить пространство маленькой кухни
Жители регионов РФ озвучили предпочтительную длительность отпуска
Как правильно хранить огурцы в морозилке
Зелёный или синий: почему в Японии светофоры отличаются
Что делать, если собака скучает дома в одиночестве
Певица Глюк’oZa расплатилась с налоговой и готовится к лечению в клинике
В Московском планетарии рассказали о Каллисто
Накануне войны? Цены на газ в Европе преодолели отметку в 400 долларов за 1 тысячу кубометров

Больше 400 долларов за куб: в Европе от страха войны на Ближнем Востоке подорожал газ

0:53
Экономика

Цена газа в Европе впервые с июня перевалила за 400 долларов за 1 тысячу кубометров на фоне усилившейся напряженности на Ближнем Востоке.

Больше 400 долларов за куб: в Европе от страха войны на Ближнем Востоке подорожал газ
Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Сентябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах на момент 17:30 по московскому времени подскочил до чуть более 401 доллара за 1 тысячу кубометров, что эквивалентно 35,84 евро за МВт⋅ч по текущему обменному курсу евро к доллару (цены на ICE указаны в евро за МВт⋅ч).

Рынок реагирует на обострение геополитической ситуации на Ближнем Востоке. Ранее ХАМАС сообщил о гибели Исмаила Хании, главы политбюро палестинского движения, в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: российские бойцы зашли в Торецк, Киев не может найти способ, как остановить русских у Покровска

Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.

Русский десант ВДВ в Часовом Яре перешёл канал "Северский Донец — Донбасс"
Безвозвратные потери ВСУ в ходе спецоперации превысили 700 тысяч человек
Сводка с фронта: первая партия F-16 якобы уже прибыла на Украину, Зеленский приказал удержать Волчанск любой ценой
В США рассказали об использовании КНДР крупнейшего в мире самолета
Трамп разоблачён: вот что значит его "мирный план" для России
Зеленский вдруг резко захотел референдумов по территории Дмитрий Плотников "Молодой тигр" Азии Индонезия ставит на военное сотрудничество с Россией Любовь Степушова
Генштаб Украины создаёт новую "суперштурмовую" бригаду ВСУ. Где она будет погибать?
Чехия заподозрила Германию в воровстве её газа
Певица Глюкоза признавалась, что после таблетки Лолиты она отключилась от реальности на сцене
Певица Глюкоза признавалась, что после таблетки Лолиты она отключилась от реальности на сцене
Последние материалы
Жители регионов РФ озвучили предпочтительную длительность отпуска
Как правильно хранить огурцы в морозилке
Зелёный или синий: почему в Японии светофоры отличаются
Что делать, если собака скучает дома в одиночестве
Певица Глюк’oZa расплатилась с налоговой и готовится к лечению в клинике
В Московском планетарии рассказали о Каллисто
Секреты идеального бритья: как избежать основных ошибок
Сергей Жуков показал, как выглядела его группа на заре музыкальной карьеры
Стало известно, чем дождевые черви вредят огороду
Больше 400 долларов за куб: в Европе от страха войны на Ближнем Востоке подорожал газ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников