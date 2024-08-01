Накануне войны? Цены на газ в Европе преодолели отметку в 400 долларов за 1 тысячу кубометров

Больше 400 долларов за куб: в Европе от страха войны на Ближнем Востоке подорожал газ

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цена газа в Европе впервые с июня перевалила за 400 долларов за 1 тысячу кубометров на фоне усилившейся напряженности на Ближнем Востоке.

Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Сентябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах на момент 17:30 по московскому времени подскочил до чуть более 401 доллара за 1 тысячу кубометров, что эквивалентно 35,84 евро за МВт⋅ч по текущему обменному курсу евро к доллару (цены на ICE указаны в евро за МВт⋅ч).

Рынок реагирует на обострение геополитической ситуации на Ближнем Востоке. Ранее ХАМАС сообщил о гибели Исмаила Хании, главы политбюро палестинского движения, в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране.