Цена газа в Европе впервые с июня перевалила за 400 долларов за 1 тысячу кубометров на фоне усилившейся напряженности на Ближнем Востоке.
Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Сентябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах на момент 17:30 по московскому времени подскочил до чуть более 401 доллара за 1 тысячу кубометров, что эквивалентно 35,84 евро за МВт⋅ч по текущему обменному курсу евро к доллару (цены на ICE указаны в евро за МВт⋅ч).
Рынок реагирует на обострение геополитической ситуации на Ближнем Востоке. Ранее ХАМАС сообщил о гибели Исмаила Хании, главы политбюро палестинского движения, в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране.
Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.