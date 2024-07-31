Нефтяные резервы США обрушились, а фьючерсы на нефть Brent упали ниже 80 долларов

Запасы нефти в США рухнули

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

В течение последней недели коммерческие запасы нефти в США сократились на 3,44 миллиона баррелей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные министерства энергетики.

Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11, CC BY-SA 4.0

Теперь объём хранимой нефти составляет 433,05 миллиона баррелей. Это снижение оказалось значительно выше ожидаемого, так как аналитики прогнозировали сокращение лишь на 1,1 миллиона баррелей.

Кроме того, запасы бензина уменьшились на 3,66 миллиона баррелей, в то время как объем дистиллятов увеличился на 1,53 миллиона баррелей. Ожидалось, что запасы бензина сократятся на 1,29 миллиона баррелей, а дистиллятов — на 900 тысяч баррелей.

На фоне этих данных цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent упала почти до 80 долларов за баррель, что является самым низким уровнем за последние полтора месяца.