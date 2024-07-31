Нефтяные резервы США обрушились, а фьючерсы на нефть Brent упали ниже 80 долларов

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Запасы нефти в США рухнули

1:03
Экономика

В течение последней недели коммерческие запасы нефти в США сократились на 3,44 миллиона баррелей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные министерства энергетики.

Запасы нефти в США рухнули
Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11, CC BY-SA 4.0

Теперь объём хранимой нефти составляет 433,05 миллиона баррелей. Это снижение оказалось значительно выше ожидаемого, так как аналитики прогнозировали сокращение лишь на 1,1 миллиона баррелей.

Кроме того, запасы бензина уменьшились на 3,66 миллиона баррелей, в то время как объем дистиллятов увеличился на 1,53 миллиона баррелей. Ожидалось, что запасы бензина сократятся на 1,29 миллиона баррелей, а дистиллятов — на 900 тысяч баррелей.

На фоне этих данных цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent упала почти до 80 долларов за баррель, что является самым низким уровнем за последние полтора месяца.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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