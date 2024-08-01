Виниловые проигрыватели становятся трендом в 2024 году

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Спрос на виниловые пластинки увеличился на 17% в этом году

0:53
Экономика

Прослушивание музыки на виниле становится всё более популярным занятием: по сравнению с прошлым годом продажи виниловых проигрывателей в России выросли на 32%, а спрос на виниловые пластинки увеличился на 17%, сообщает РИА Новости.

Спрос на виниловые пластинки увеличился на 17% в этом году
Фото: flickr.com by cogdogblog, CC BY 2.0

Средняя стоимость винилового проигрывателя достигла 22 297 рублей, что на 4% больше по сравнению с предыдущим годом. Количество покупок таких проигрывателей выросло на 32%.

Средняя цена виниловых пластинок возросла на 15%, составив 2 991 рубль, а количество приобретений увеличилось на 17%. 

Сейчас многие люди планируют проводить отпуск и свободное время дома, на даче или в компании друзей и близких. А для этого важно создать комфортную атмосферу.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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