Инженер-авиаконструктор стал миллионером после покупки многотиражного билета

В России появился новый лотерейный миллионер: Сергей С., инженер-авиаконструктор из Москвы, выиграл 169,966 миллионов рублей в лотерею "Спортлото "4 из 20" 3 июля, сообщает РИА Новости.
По условиям лотереи "Спортлото "4 из 20", для получения суперприза необходимо угадать все числа выигрышной комбинации в двух полях билета. Счастливая комбинация Сергея включала числа: 13, 4, 5, 8 в первом поле и 5, 14, 17, 7 во втором.
Для увеличения шансов на крупный выигрыш Сергей приобрел многотиражный билет стоимостью 1250 рублей.
Согласно законодательству, победители крупных сумм получают приз за вычетом налога в течение 180 дней, что позволяет избежать спонтанных трат. В данном случае, выигрыш Сергея составляет 169 966 702 рубля, из которых налог составит 25 395 005 рублей.
На его расчетный счет будет переведено 144 571 697 рублей в установленные сроки.
Компания добавила, что Сергей предпочел оставаться анонимным по личным причинам. Он инженер-авиаконструктор на пенсии, проводит летнее время на даче с супругой, готовя шашлыки и занимаясь огородом. Одним из его увлечений является футбол.
На выигранные средства Сергей планирует приобрести автомобиль, распределить часть суммы между близкими.
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