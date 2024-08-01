Популярность программирования и IT-курсов растет среди российских школьников

Каждый пятый российский школьник посещает курсы по программированию и информационным технологиям, сообщает РИА Новости.
Интерес к IT-курсам растет: 20% детей участвуют в дополнительных занятиях по программированию и IT. По мнению родителей, эти курсы открывают много перспектив (67%), способствуют развитию логики, мышления и креативности (53%), помогут в дальнейшем обучении в сфере IT (45%) и обеспечивают важные цифровые навыки (42%).
Наиболее популярными направлениями среди юных программистов являются Frontend-разработка, DevOps-инженерия, информационная безопасность, Data Science и UX/UI-дизайн.
Помимо IT-занятий, популярными среди дополнительных курсов остаются спортивные секции и изучение иностранных языков, которые выбирают 39% и 35% опрошенных соответственно. Более четверти родителей (29%) отдают предпочтение творческим кружкам, а 23% выбирают занятия по математике.
Из семейного бюджета почти половина россиян (45%) готовы тратить до 10 000 рублей в месяц на дополнительное образование ребенка, четверть (25%) — от 10 000 до 15 000 рублей и 12% — от 15 000 до 20 000 рублей.
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