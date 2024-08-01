Госдума приняла закон, запрещающий с марта следующего года продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним, сообщает "РИКОМ-ТРАСТ".
Госдума также поручила профильным комитетам разработать законопроекты, устанавливающие ответственность за продажу несовершеннолетним энергетических напитков
Кроме того, правительству поручено подготовить изменения в законе "О рекламе", требующие обязательного указания в рекламе предупреждений о вреде чрезмерного потребления таких напитков.
Кроме того, правительству рекомендовано разработать изменения в законодательстве, позволяющие проверять возраст покупателей с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) при продаже товаров с возрастными ограничениями, включая энергетики.
Также предложено уточнить понятия "безалкогольный тонизирующий напиток" и "безалкогольный энергетический напиток", требования к их упаковке и маркировке, и ограничить объем тары для таких напитков до 500 миллилитров, с обязательной предупредительной надписью о вреде их потребления крупным шрифтом.
Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.