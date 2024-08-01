Турция подала заявку в Европейскую комиссию на признание донер-кебаба защищённым наименованием, что вызвало возражения со стороны Германии. В России это блюдо известно как шаурма или шаверма.
В апреле Турция запросила регистрацию названия "донер" в Европе, чтобы это название могли использовать только производители, соответствующие определённым методам производства.
25 июля завершился период консультаций, в течение которого страны-члены ЕС могли выразить свои возражения по таким вопросам, как права интеллектуальной собственности.
Возражения поступили от Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии. Немецкие производители выразили протест, подчёркивая, что несогласие с турецкой заявкой — позиция предпринимателей, а не немецкого правительства.
Турция стремится получить статус "гарантий традиционности" (TSG), этот знак не влияет на качество и происхождение продуктов, но устанавливает обязательные методы переработки и приготовления.
Немецкие производители считают донер-кебаб традиционным немецким блюдом, созданным в Германии турецким иммигрантом Кадыром Нурманом в 1972 году.
В Турции настаивают на том, что принцип обжаривания мяса на вертикальном вертеле был изобретён ещё в Османской империи.
Турецкие власти требуют, чтобы европейским законом был защищён именно турецкий метод нарезки мяса — "япрак", или "листок", что подразумевает определённую толщину ломтиков.
Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.