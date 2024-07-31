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Большинство российских пар ведут общий семейный бюджет

77% российских семей ведут общий бюджет

Экономика

Большинство российских пар распоряжаются деньгами совместно, сообщает РИА Новости.

77% российских семей ведут общий бюджет
Фото: flickr.com by Catherine Scott, CC BY-SA 2.0

Однако, если решение о контроле расходов принимается одним из супругов, в Москве чаще эту роль берет на себя муж, а в регионах — жена.

77% респондентов, ведущих бюджет, предпочитают общий семейный бюджет, в то время как 23% выбирают раздельный. Среди молодежи в возрасте 18-34 лет раздельный бюджет ведет 23%, что выше, чем среди старшей возрастной группы.

Из тех, кто ведет общий бюджет, 46% управляют финансами совместно, в 36% семей бюджет контролируется одним из супругов (в 22% случаев — женой, в 14% — мужем), в 13% — другими взрослыми родственниками (в основном родителями) и 5% — детьми или опекунами.

В Москве чаще муж контролирует бюджет (22%), тогда как в регионах чаще это делает жена (27%).

Молодое поколение (до 34 лет) чаще ведет бюджет регулярно по сравнению со старшим, что может свидетельствовать о более высокой финансовой грамотности.

В Москве 50% семей ведут бюджет систематически, 40% — время от времени, и лишь 10% не делают этого вообще.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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