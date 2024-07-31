Прирост субъектов МСП в России составил 4,4% в первом полугодии 2024

Число малых и средних предприятий (МСП) в России в первом полугодии 2024 года увеличилось на 4,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, на данный момент насчитывается 6,2 миллиона индивидуальных предпринимателей и компаний, сообщает РИА Новости.
Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин отметил, что в абсолютных цифрах прирост составил 262 тысячи 446 субъектов.
Катырин связывает это увеличение с адаптацией бизнеса к новым экономическим условиям, вызванным санкциями, а также с расширением государственной поддержки, снижением административной нагрузки и цифровизацией экономики.
По его словам, в МСП занято более 15 миллионов человек, и эти предприятия производят свыше 10 тысяч видов товаров и услуг.
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