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Прирост субъектов МСП в России составил 4,4% в первом полугодии 2024

Количество малых и средних предприятий в России увеличилось до 6,2 миллионов

1:01
Экономика

Число малых и средних предприятий (МСП) в России в первом полугодии 2024 года увеличилось на 4,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, на данный момент насчитывается 6,2 миллиона индивидуальных предпринимателей и компаний, сообщает РИА Новости.

Количество малых и средних предприятий в России увеличилось до 6,2 миллионов
Фото: Mos.ru is licensed under public domain

Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин отметил, что в абсолютных цифрах прирост составил 262 тысячи 446 субъектов.

Катырин связывает это увеличение с адаптацией бизнеса к новым экономическим условиям, вызванным санкциями, а также с расширением государственной поддержки, снижением административной нагрузки и цифровизацией экономики.

По его словам, в МСП занято более 15 миллионов человек, и эти предприятия производят свыше 10 тысяч видов товаров и услуг.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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