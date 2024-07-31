Россия предоставила иностранным банкам возможность открывать филиалы

Госдума приняла закон, позволяющий открывать филиалы иностранных банков в России, сообщает РИА Новости.
Согласно документу, который был инициирован правительством РФ и вносит изменения в закон "О банках и банковской деятельности", филиалы должны будут пройти процедуру аккредитации и получить лицензию от Центробанка РФ.
Также определены условия, при соблюдении которых иностранные банки могут вести деятельность через свои филиалы в России, и список допустимых банковских операций.
Закон также вводит запреты на ряд операций, которые филиалы не смогут осуществлять. Среди них: операции с физическими лицами и ИП, привлечение вкладов, доверительное управление средствами, открытие счетов и предоставление сейфов.
Кроме того, филиалы не смогут заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
Закон требует, чтобы филиалы имели гарантийный депозит минимум 1 миллиард рублей для обеспечения выполнения своих обязательств.
Центробанк РФ будет иметь полномочия по регулированию и надзору за деятельностью таких филиалов.
Новый закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.
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