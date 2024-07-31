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Россия предоставила иностранным банкам возможность открывать филиалы

Госдума приняла закон о допуске иностранных банков на российский рынок

1:22
Экономика

Госдума приняла закон, позволяющий открывать филиалы иностранных банков в России, сообщает РИА Новости.

Госдума приняла закон о допуске иностранных банков на российский рынок
Фото: 自己拍摄 by Chintunglee, CC BY-SA 4.0

Согласно документу, который был инициирован правительством РФ и вносит изменения в закон "О банках и банковской деятельности", филиалы должны будут пройти процедуру аккредитации и получить лицензию от Центробанка РФ.

Также определены условия, при соблюдении которых иностранные банки могут вести деятельность через свои филиалы в России, и список допустимых банковских операций.

Закон также вводит запреты на ряд операций, которые филиалы не смогут осуществлять. Среди них: операции с физическими лицами и ИП, привлечение вкладов, доверительное управление средствами, открытие счетов и предоставление сейфов.

Кроме того, филиалы не смогут заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Закон требует, чтобы филиалы имели гарантийный депозит минимум 1 миллиард рублей для обеспечения выполнения своих обязательств.

Центробанк РФ будет иметь полномочия по регулированию и надзору за деятельностью таких филиалов.

Новый закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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