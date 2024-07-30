"Сбер" выступил против "борцов с долгами"

0:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Кирилл Демин, вице-президент и директор департамента по работе с проблемными активами Сбербанка, заявил о поддержке предложения Совета Федерации ограничить рекламу услуг "раздолжнителей" в России.

"Раздолжнители" — это организации, которые предлагают помощь в решении проблем с просроченными долгами перед банками и микрофинансовыми организациями.

"Полагаем, что такая мера позволит обезопасить россиян от действий недобросовестных участников рынка. По оценке Сбера, в 2023 году объем предложений в интернете от "раздолжнителей", превысил 2 млн объявлений", — отметил Демин.