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США закупили миллионы баррелей нефти по цене ниже $80 за штуку

Минэнерго США пополнит нефтяной резерв на 4,65 млн баррелей

1:36
Экономика

Министерство энергетики США заключило контракты на покупку 4,65 млн баррелей сырой нефти для Стратегического нефтяного резерва (SPR).

Минэнерго США пополнит нефтяной резерв на 4,65 млн баррелей
Фото: navy.mil by Оператор ВМС США Уильям С. Стивенс, PDM

Поставки будут осуществляться в период с октября по декабрь 2024 года: 3,9 млн баррелей поставит Exxon, а 0,75 млн баррелей — Macquarie Commodities Trading US LLC. Средняя цена закупаемой нефти составила $76,92 за баррель. В этом году больше закупок в SPR не планируется.

Министр энергетики Дженнифер Грэнхолм заявила, что из 180 млн баррелей, проданных из резерва в 2022 году, 43,25 млн были выкуплены обратно по средней цене $77 за баррель. Ещё 140 млн баррелей удалось избежать продажи благодаря работе с Конгрессом, сообщает oilcapital.ru.

В следующем году возможны новые закупки нефти в SPR на сумму $1,2 млрд, что позволит купить ещё около 15 млн баррелей по цене $79 и ниже.

По состоянию на 19 июля в резерве США находилось 374,4 млн баррелей нефти, что выше уровня конца 2022 года, но значительно ниже показателей прошлого десятилетия (600-700 млн баррелей).

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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