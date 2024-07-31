В 2024 году доходы вкладчиков по депозитам свыше 180 тыс. рублей будут облагаться налогом. Ранее порог был 160 тыс. рублей.
Рост доходности банковских продуктов до 19-20% увеличивает количество вкладчиков, которые попадут под налог, хотя их доля остается небольшой — вклады свыше 1 млн рублей имеют лишь несколько процентов россиян.
По плану властей, налог с процентов по вкладам должен приносить бюджету около 100 млрд рублей ежегодно. Налоговая база рассчитывается, исходя из максимальной ключевой ставки на первое число каждого месяца отчетного года, что составляет 180 тыс. рублей при ставке 18%, сообщают Известия.
Около 96,4% вкладчиков имеют на счетах менее 1 млн рублей, поэтому налог затронет лишь 3-5% россиян.
Первые российские штурмовые группы вошли в Торецк (Дзержинск) и закрепились там. Авдеевку там устроить русским не получится, сожалеют бандеровцы*.