Новая налоговая ставка на вклады: как это затронет ваши сбережения?

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Новый налог на проценты по вкладам: что изменится для вкладчиков?

1:00
Экономика

В 2024 году доходы вкладчиков по депозитам свыше 180 тыс. рублей будут облагаться налогом. Ранее порог был 160 тыс. рублей.

Новый налог на проценты по вкладам: что изменится для вкладчиков?
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Рост доходности банковских продуктов до 19-20% увеличивает количество вкладчиков, которые попадут под налог, хотя их доля остается небольшой — вклады свыше 1 млн рублей имеют лишь несколько процентов россиян.

По плану властей, налог с процентов по вкладам должен приносить бюджету около 100 млрд рублей ежегодно. Налоговая база рассчитывается, исходя из максимальной ключевой ставки на первое число каждого месяца отчетного года, что составляет 180 тыс. рублей при ставке 18%, сообщают Известия.

Около 96,4% вкладчиков имеют на счетах менее 1 млн рублей, поэтому налог затронет лишь 3-5% россиян.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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