Эйфелева башня и модная водичка: кто потратил €150 млн на Олимпиаду в Париже?

LVMH становится крупным спонсором Олимпийских игр 2024

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

На Олимпийских играх в Париже 2024 года медали украшены кусочками Эйфелевой башни, что символизирует участие люксового конгломерата LVMH в этом событии.

Фото: commons.wikimedia.org by Chabe01, CC BY-SA 4.0

Помимо медалей, бренд LVMH, являющийся "творческим партнером" игр и одним из крупнейших спонсоров с вложением около 150 млн евро, также предоставляет одежду Berluti для команды Франции и напитки Moët Hennessy для VIP-лаунжей.

Впервые LVMH, известный своими традиционными связями с элитными видами спорта, расширяет свое участие на Олимпиаду, демонстрируя "демократизацию роскоши". Ранее бренд сотрудничал с NBA и Кубком мира по регби, сообщает The Economist.

Основной целью такого участия является привлечение миллионов зрителей и увеличение продаж, особенно в условиях замедления бизнеса в Китае. Воздействие такой спонсорской активности измерить сложно, но для LVMH это скорее долгосрочная стратегия.