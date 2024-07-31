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Эйфелева башня и модная водичка: кто потратил €150 млн на Олимпиаду в Париже?

LVMH становится крупным спонсором Олимпийских игр 2024

1:05
Экономика

На Олимпийских играх в Париже 2024 года медали украшены кусочками Эйфелевой башни, что символизирует участие люксового конгломерата LVMH в этом событии.

LVMH становится крупным спонсором Олимпийских игр 2024
Фото: commons.wikimedia.org by Chabe01, CC BY-SA 4.0

Помимо медалей, бренд LVMH, являющийся "творческим партнером" игр и одним из крупнейших спонсоров с вложением около 150 млн евро, также предоставляет одежду Berluti для команды Франции и напитки Moët Hennessy для VIP-лаунжей.

Впервые LVMH, известный своими традиционными связями с элитными видами спорта, расширяет свое участие на Олимпиаду, демонстрируя "демократизацию роскоши". Ранее бренд сотрудничал с NBA и Кубком мира по регби, сообщает The Economist.

Основной целью такого участия является привлечение миллионов зрителей и увеличение продаж, особенно в условиях замедления бизнеса в Китае. Воздействие такой спонсорской активности измерить сложно, но для LVMH это скорее долгосрочная стратегия.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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