Raiffeisen Bank планирует продать большую часть российского бизнеса

Raiffeisen Bank планирует продать акции российского подразделения

0:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) планирует продать 60% акций своего российского дочернего подразделения, сообщил глава банка Йоханн Штробль.

Фото: commons.wikimedia by Херци Пинки, CC BY-SA 4.0

Он отметил, что частичная продажа российского бизнеса является наиболее вероятным сценарием, при этом RBI сохранит 40% акций. Штробль подчеркнул, что банковская группа продолжает работать над сокращением своего присутствия в России в соответствии с требованиями Европейского центробанка, сообщает ТАСС.

Параллельно с этим ведутся работы по продаже российского подразделения Raiffeisen Bank.