Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) планирует продать 60% акций своего российского дочернего подразделения, сообщил глава банка Йоханн Штробль.
Он отметил, что частичная продажа российского бизнеса является наиболее вероятным сценарием, при этом RBI сохранит 40% акций. Штробль подчеркнул, что банковская группа продолжает работать над сокращением своего присутствия в России в соответствии с требованиями Европейского центробанка, сообщает ТАСС.
Параллельно с этим ведутся работы по продаже российского подразделения Raiffeisen Bank.
Первые российские штурмовые группы вошли в Торецк (Дзержинск) и закрепились там. Авдеевку там устроить русским не получится, сожалеют бандеровцы*.