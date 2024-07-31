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Raiffeisen Bank планирует продать большую часть российского бизнеса

Raiffeisen Bank планирует продать акции российского подразделения

0:39
Экономика

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) планирует продать 60% акций своего российского дочернего подразделения, сообщил глава банка Йоханн Штробль.

Raiffeisen Bank планирует продать акции российского подразделения
Фото: commons.wikimedia by Херци Пинки, CC BY-SA 4.0

Он отметил, что частичная продажа российского бизнеса является наиболее вероятным сценарием, при этом RBI сохранит 40% акций. Штробль подчеркнул, что банковская группа продолжает работать над сокращением своего присутствия в России в соответствии с требованиями Европейского центробанка, сообщает ТАСС.

Параллельно с этим ведутся работы по продаже российского подразделения Raiffeisen Bank.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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