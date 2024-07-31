Предприятия Запорожской области будут продавать продукцию через Белоруссию

Предприятия Запорожской области смогут продавать свою продукцию через Белорусскую универсальную товарную биржу, сообщил генеральный директор Корпорации развития Запорожской области Герман Пришвин после рабочей поездки в Белоруссию.
Эта поездка стала первой международной деловой миссией корпорации и включала встречи с промышленными предприятиями и организациями, занимающимися торговлей и продвижением продукции. В результате было достигнуто соглашение о продаже продукции запорожских производителей на бирже, а также о сотрудничестве с белорусскими предприятиями машиностроения и станкостроения для поставок комплектующих и запчастей, сообщает ТАСС.
Белорусская универсальная товарная биржа работает в пяти направлениях: металлопродукция, лесопродукция, сельхозпродукция, нефтепродукты и стройматериалы, и уже охватывает 72 страны и 33 900 компаний, что открывает широкие возможности для заключения сделок и развития торговли.
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