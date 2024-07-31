В июле Россия приблизилась к США по объемам поставок сжиженного природного газа в Европу, сообщает Bloomberg.
Аналитики подчеркивают, что такая динамика вызвана не столько увеличением импорта из России, сколько резким падением поставок из США.
Американские компании, занимающиеся экспортом СПГ, перенаправили свои танкеры на более прибыльные азиатские рынки, где жаркая погода способствовала росту спроса на газ.
Напомним, 24 июня Совет Евросоюза одобрил 14-й пакет антироссийских санкций. В него входит запрет на закупку или импорт СПГ из России через терминалы ЕС, которые не связаны с газовой сетью сообщества.
Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.