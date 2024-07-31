Печаль Bloomberg: Россия догнала США по поставкам СПГ в Еврпопу

Маятник качнулся в сторону России: США сократили экспорт СПГ в Европу

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

В июле Россия приблизилась к США по объемам поставок сжиженного природного газа в Европу, сообщает Bloomberg.

Фото: commons.wikimedia.org by Floydrosebridge, CC BY-SA 3.0

Аналитики подчеркивают, что такая динамика вызвана не столько увеличением импорта из России, сколько резким падением поставок из США.

Американские компании, занимающиеся экспортом СПГ, перенаправили свои танкеры на более прибыльные азиатские рынки, где жаркая погода способствовала росту спроса на газ.

Напомним, 24 июня Совет Евросоюза одобрил 14-й пакет антироссийских санкций. В него входит запрет на закупку или импорт СПГ из России через терминалы ЕС, которые не связаны с газовой сетью сообщества.