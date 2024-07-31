Золото подорожает, доллар подешевеет: что будет с финансовыми рынками после победы Трампа на выборах в США

Победа Трампа на президентских выборах может повлиять на золото и доллар

0:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

По мнению пользователей Bloomberg, золото — лучший актив для защиты портфеля, если Дональд Трамп выиграет выборы президента США.

Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining, CC BY-SA 4.0

Опрос показывает, что более 60% считают, что доллар ослабеет при возвращении Трампа, поскольку его первая президентская каденция привела к снижению курса доллара на 10% и росту цен на золото более чем на 50%.

Аналитики полагают, что предлагаемая Трампом политика, такая как снижение налогов и повышение пошлин, может усилить инфляцию и побудить Федеральную резервную систему повысить ставки, что в свою очередь поддержит рост цен на золото.