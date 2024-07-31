По мнению пользователей Bloomberg, золото — лучший актив для защиты портфеля, если Дональд Трамп выиграет выборы президента США.
Опрос показывает, что более 60% считают, что доллар ослабеет при возвращении Трампа, поскольку его первая президентская каденция привела к снижению курса доллара на 10% и росту цен на золото более чем на 50%.
Аналитики полагают, что предлагаемая Трампом политика, такая как снижение налогов и повышение пошлин, может усилить инфляцию и побудить Федеральную резервную систему повысить ставки, что в свою очередь поддержит рост цен на золото.
Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.