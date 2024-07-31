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Российская валюта может укрепиться до 88 рублей за доллар уже в августе

Бахтин: рубль не ослабнет в августе

0:54
Экономика

Инвестиционный стратег компании "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин отметил, что не видит оснований для значительного ослабления рубля в августе. Он подчеркнул, что после 1 августа официальный курс рубля к доллару может достичь 88 рублей, к евро — 95 рублей, а биржевой юань может приблизиться к 12 рублям.

Бахтин: рубль не ослабнет в августе
Фото: commons.wikimedia.org by Милад Мосапур, CC0

Бахтин также упомянул, что хотя налоговый период закончится, что лишит рубль некоторой поддержки, девальвацию всё же ограничит строгая денежно-кредитная политика Центрального банка, сообщает Life.ru.

Кроме того, Бахтин добавил, что Федеральная резервная система на заседании 31 июля может подать сигнал о возможном снижении процентных ставок в сентябре, что ослабит позиции доллара по отношению к другим валютам.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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