Цены взлетели, клиенты разбежались: McDonald’s терпит крупнейший спад продаж

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McDonald’s столкнулся с падением продаж по всему миру

0:49
Экономика

Американская сеть ресторанов McDonald's впервые за три года столкнулась с резким падением продаж по всему миру, сообщает Reuters.

McDonald’s столкнулся с падением продаж по всему миру
Фото: flickr.com by Luca Mascaro, CC BY-SA 2.0

Основной причиной является подорожание блюд, включая бигмаки, из-за чего клиенты начали отказываться от дорогих позиций в меню.

Генеральный директор компании Крис Кемпчински отметил, что потребители стали более избирательными в своих покупках, что негативно сказалось на продажах.

McDonald's планирует в дальнейшем аккуратнее подходить к повышению цен, чтобы привлечь клиентов и улучшить показатели во второй половине года.

В то же время, российская сеть ресторанов "Вкусно — и точка" отказалась от планов по выходу на рынок Абхазии, чтобы не конкурировать с франшизой McDonald's в Грузии.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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