Американская сеть ресторанов McDonald's впервые за три года столкнулась с резким падением продаж по всему миру, сообщает Reuters.
Основной причиной является подорожание блюд, включая бигмаки, из-за чего клиенты начали отказываться от дорогих позиций в меню.
Генеральный директор компании Крис Кемпчински отметил, что потребители стали более избирательными в своих покупках, что негативно сказалось на продажах.
McDonald's планирует в дальнейшем аккуратнее подходить к повышению цен, чтобы привлечь клиентов и улучшить показатели во второй половине года.
В то же время, российская сеть ресторанов "Вкусно — и точка" отказалась от планов по выходу на рынок Абхазии, чтобы не конкурировать с франшизой McDonald's в Грузии.
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