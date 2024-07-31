Не выручают: мигранты стали причиной опустевших полок в российских магазинах "Пятёрочка"

Причиной опустевших полок в "Пятёрочках" назвали сбой в распределительном центре

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Причиной пустых полок в "Пятерочках" ряда российских городов оказался сбой в распределительном центре X5 Group, связанный с депортацией мигрантов, работавших там, сообщает Mash.

Фото: flickr.com by X5 Retail Group, CC BY-SA 2.0

Согласно информации Telegram-канала, перебои с поставками хлеба, круп, муки и бутилированной водой возникли в магазинах Ярославля, Рыбинска, Коврова, а также в нескольких городах Ивановской и Костромской областей.

В этих магазинах, занимающих значительную долю рынка в регионе, наблюдается нехватка более тысячи сотрудников, работа которых связана с отгрузкой товаров, выяснили журналисты.

Ранее стало известно, что в 2025 году 11 регионов России планируют сократить допустимую долю работников-мигрантов. В некоторых субъектах РФ предполагается полностью ограничить наем иностранцев в отдельных сферах.