Причиной пустых полок в "Пятерочках" ряда российских городов оказался сбой в распределительном центре X5 Group, связанный с депортацией мигрантов, работавших там, сообщает Mash.
Согласно информации Telegram-канала, перебои с поставками хлеба, круп, муки и бутилированной водой возникли в магазинах Ярославля, Рыбинска, Коврова, а также в нескольких городах Ивановской и Костромской областей.
В этих магазинах, занимающих значительную долю рынка в регионе, наблюдается нехватка более тысячи сотрудников, работа которых связана с отгрузкой товаров, выяснили журналисты.
Ранее стало известно, что в 2025 году 11 регионов России планируют сократить допустимую долю работников-мигрантов. В некоторых субъектах РФ предполагается полностью ограничить наем иностранцев в отдельных сферах.
Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.