Киев "дал заднюю" по транзиту российской нефти, но пока еще ставит условия

"Если активируете механизм": Украина готова возобновить транзит российской нефти

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Украина готова возобновить транзит российской нефти в Словакию, если Братислава активирует механизм, предусмотренный Соглашением об ассоциации с ЕС, заявил замминистра энергетики Украины Роман Андарак.

Фото: wikimedia.org by Quartl, CC BY 3.0

Он заявил, что Киев готов решать проблемы и гарантирует бесперебойный транзит нефти от компаний, не попавших под санкции. Украина остается надежным партнером ЕС в сфере транзита нефти.

В июле Украина прекратила поставки нефти от "Лукойла" из-за санкций, что вызвало нехватку сырья в Венгрии и Словакии, сообщает Reuters.

Премьер Словакии Роберт Фицо пригрозил прекратить поставки топлива на Украину, если транзит российской нефти останется заблокированным.