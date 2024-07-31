Украина готова возобновить транзит российской нефти в Словакию, если Братислава активирует механизм, предусмотренный Соглашением об ассоциации с ЕС, заявил замминистра энергетики Украины Роман Андарак.
Он заявил, что Киев готов решать проблемы и гарантирует бесперебойный транзит нефти от компаний, не попавших под санкции. Украина остается надежным партнером ЕС в сфере транзита нефти.
В июле Украина прекратила поставки нефти от "Лукойла" из-за санкций, что вызвало нехватку сырья в Венгрии и Словакии, сообщает Reuters.
Премьер Словакии Роберт Фицо пригрозил прекратить поставки топлива на Украину, если транзит российской нефти останется заблокированным.
Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.