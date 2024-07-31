Киев "дал заднюю" по транзиту российской нефти, но пока еще ставит условия

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"Если активируете механизм": Украина готова возобновить транзит российской нефти

0:47
Экономика

Украина готова возобновить транзит российской нефти в Словакию, если Братислава активирует механизм, предусмотренный Соглашением об ассоциации с ЕС, заявил замминистра энергетики Украины Роман Андарак.

"Если активируете механизм": Украина готова возобновить транзит российской нефти
Фото: wikimedia.org by Quartl, CC BY 3.0

Он заявил, что Киев готов решать проблемы и гарантирует бесперебойный транзит нефти от компаний, не попавших под санкции. Украина остается надежным партнером ЕС в сфере транзита нефти.

В июле Украина прекратила поставки нефти от "Лукойла" из-за санкций, что вызвало нехватку сырья в Венгрии и Словакии, сообщает Reuters.

Премьер Словакии Роберт Фицо пригрозил прекратить поставки топлива на Украину, если транзит российской нефти останется заблокированным.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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