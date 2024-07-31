Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков прокомментировал инициативу введения квот на продажу бензина в России.
Он отметил, что предложение направлено на обеспечение топливом стратегически важных отраслей, как сообщает "Рамблер".
Юшков подчеркнул, что на внутреннем рынке нет дефицита топлива: Россия производит вдвое больше дизеля, чем потребляет. 90% бензина остается в стране.
По его словам, повышение цен на топливо связано с налогами и акцизами, составляющими около 80% стоимости литра бензина.
Правительство регулирует внутренние цены с помощью демпфирующей надбавки, возвращая нефтяникам часть налогов в зависимости от цен на мировом рынке.
Юшков предложил сократить акцизы для снижения стоимости топлива, но это может снизить бюджетные доходы, которые уже дефицитны.
Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.