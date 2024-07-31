Такая стратегия: дефицита бензина в России нет, но цены растут — эксперт

Цены на топливо в России растут по плану правительства — аналитик ФНЭБ

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков прокомментировал инициативу введения квот на продажу бензина в России.

Фото: commons.wikimedia by Рама, CC BY-SA 2.0

Он отметил, что предложение направлено на обеспечение топливом стратегически важных отраслей, как сообщает "Рамблер".

Юшков подчеркнул, что на внутреннем рынке нет дефицита топлива: Россия производит вдвое больше дизеля, чем потребляет. 90% бензина остается в стране.

По его словам, повышение цен на топливо связано с налогами и акцизами, составляющими около 80% стоимости литра бензина.

Правительство регулирует внутренние цены с помощью демпфирующей надбавки, возвращая нефтяникам часть налогов в зависимости от цен на мировом рынке.

Юшков предложил сократить акцизы для снижения стоимости топлива, но это может снизить бюджетные доходы, которые уже дефицитны.