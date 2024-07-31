Вам это не понравится: цены на российскую колу выросли на 21%

Цены на российскую колу взлетели на 21%

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цены на колу в России выросли на 21% после ухода с рынка Coca-Cola и Pepsi. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на анализ данных от сервиса "Чек Индекс", крупнейшего оператора фискальных данных "Платформа ОФД".

Фото: Openverse by Tambako the Jaguar, CC BY-ND 2.0

За два года с момента прекращения производства этих брендов в России стоимость аналогичных напитков значительно увеличилась. В июне 2024 года средняя цена газировки со вкусом колы достигла ₽146 за бутылку, что на 21% выше, чем в июне 2022 года, когда она составляла ₽113.

Интересно, что летом 2023 года напитки со вкусом колы в несетевых магазинах дешевели. В июне 2023 года бутылка объемом 0,5 л стоила ₽72, что на 10% меньше по сравнению с началом лета 2022 года. Это снижение было связано с появлением на рынке бюджетных заменителей классической колы после ухода международных брендов.

Основной причиной роста цен на колу стало введение акциза на сахаросодержащие напитки с 1 июля 2023 года.