Названа категория российских специалистов, которым подняли зарплату

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В России выросли зарплаты у работников финансовой сферы

0:57
Экономика

В 2024 году в России существенно повысились зарплаты работников финансового сектора, как сообщает издание "Известия", ссылаясь на исследование, проведенное сервисом SuperJob.

В России выросли зарплаты у работников финансовой сферы
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Согласно исследованию, зарплата финансового директора увеличилась на 8%, достигнув 280 тысяч рублей в месяц. Главные бухгалтеры начали получать на 6% больше, со средней зарплатой 180 тысяч рублей. 

В текущем году количество вакансий в области "Бухгалтерия, финансы, аудит" возросло на 20%, а число резюме увеличилось на 14%, как отмечают аналитики сервиса.

Согласно журналистам, 45% опрошенных российских работодателей планируют повысить зарплаты части сотрудников в третьем квартале 2024 года, а 12% намерены увеличить оклады всем работникам.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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