В 2024 году в России существенно повысились зарплаты работников финансового сектора, как сообщает издание "Известия", ссылаясь на исследование, проведенное сервисом SuperJob.
Согласно исследованию, зарплата финансового директора увеличилась на 8%, достигнув 280 тысяч рублей в месяц. Главные бухгалтеры начали получать на 6% больше, со средней зарплатой 180 тысяч рублей.
В текущем году количество вакансий в области "Бухгалтерия, финансы, аудит" возросло на 20%, а число резюме увеличилось на 14%, как отмечают аналитики сервиса.
Согласно журналистам, 45% опрошенных российских работодателей планируют повысить зарплаты части сотрудников в третьем квартале 2024 года, а 12% намерены увеличить оклады всем работникам.
Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.