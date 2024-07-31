Россия легализует майнинг криптовалют: на этом можно заработать

Госдума РФ одобрила законопроект, который легализует майнинг криптовалют. Об этом сообщает РИА "Новости".
Закон начнет действовать с ноября 2024 года. В соответствии с текстом законопроекта, майнинг криптовалют будет разрешен российским юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в реестре Минцифры.
При этом остальные граждане России тоже могут заниматься майнингом, но с соблюдением установленных правительством лимитов на энергопотребление.
Кроме того, Госдума приняла ряд поправок, касающихся майнинга криптовалют. В частности, из документа убрали запрет на организацию обращения цифровой валюты в России, но ввели ограничения на рекламу криптовалют и их предложение неопределенному кругу лиц.
Также майнинг запрещен для индивидуальных предпринимателей с непогашенной судимостью за экономические преступления, преступления против государственной власти, умышленные преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления.
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