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Россия легализует майнинг криптовалют: на этом можно заработать

В РФ разрешили майнинг криптовалют

1:07
Экономика

Госдума РФ одобрила законопроект, который легализует майнинг криптовалют. Об этом сообщает РИА "Новости".

В РФ разрешили майнинг криптовалют
Фото: flickr by Хорхе Франганильо, CC BY 2.0

Закон начнет действовать с ноября 2024 года. В соответствии с текстом законопроекта, майнинг криптовалют будет разрешен российским юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в реестре Минцифры.

При этом остальные граждане России тоже могут заниматься майнингом, но с соблюдением установленных правительством лимитов на энергопотребление.

Кроме того, Госдума приняла ряд поправок, касающихся майнинга криптовалют. В частности, из документа убрали запрет на организацию обращения цифровой валюты в России, но ввели ограничения на рекламу криптовалют и их предложение неопределенному кругу лиц.

Также майнинг запрещен для индивидуальных предпринимателей с непогашенной судимостью за экономические преступления, преступления против государственной власти, умышленные преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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