Поставки металлургической продукции из России в Восточную Азию увеличились на 73% в 2023 году по сравнению с 2020 годом в сопоставимых ценах, сообщает Минпромторг по итогам первого заседания экспертного совета по внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в промышленности и торговле.
Заседание возглавил статс-секретарь и заместитель министра промышленности и торговли России Роман Чекушов.
На встрече были рассмотрены ключевые меры по развитию ВЭД, вопросы кооперационного сотрудничества, использование патентов зарубежных компаний, а также стратегические направления для российского экспорта до 2030 года.
Роман Чекушов отметил, что в 2023 году зафиксировано значительное переориентирование российского промышленного экспорта: поставки металлургической продукции в Восточную Азию возросли на 73%, в Южную Америку — на 71%, а экспорт машиностроительной продукции в Южную и Центральную Африку увеличился на 354% и 165% соответственно.
В рамках обновленного нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" до 2030 года будет поддерживаться создание инфраструктуры за границей, включая транспортно-логистические центры и промышленные парки.
Первые российские штурмовые группы вошли в Торецк (Дзержинск) и закрепились там. Авдеевку там устроить русским не получится, сожалеют бандеровцы*.