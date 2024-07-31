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Экспорт российской металлургической продукции в Восточную Азию увеличился на 73%

Поставки российской металлургической продукции в Восточную Азию выросли на 73%

1:26
Экономика

Поставки металлургической продукции из России в Восточную Азию увеличились на 73% в 2023 году по сравнению с 2020 годом в сопоставимых ценах, сообщает Минпромторг по итогам первого заседания экспертного совета по внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в промышленности и торговле.

Поставки российской металлургической продукции в Восточную Азию выросли на 73%
Фото: Официальный сайт АО "ОЭМК им. А. А. Угарова"

Заседание возглавил статс-секретарь и заместитель министра промышленности и торговли России Роман Чекушов.

На встрече были рассмотрены ключевые меры по развитию ВЭД, вопросы кооперационного сотрудничества, использование патентов зарубежных компаний, а также стратегические направления для российского экспорта до 2030 года.

Роман Чекушов отметил, что в 2023 году зафиксировано значительное переориентирование российского промышленного экспорта: поставки металлургической продукции в Восточную Азию возросли на 73%, в Южную Америку — на 71%, а экспорт машиностроительной продукции в Южную и Центральную Африку увеличился на 354% и 165% соответственно.

В рамках обновленного нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" до 2030 года будет поддерживаться создание инфраструктуры за границей, включая транспортно-логистические центры и промышленные парки.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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