Количество случаев COVID-19 в России увеличилось на 14% с 22 по 28 июля

Заболеваемость COVID-19 в России выросла на 14% за неделю

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Заболеваемость COVID-19 в России возросла на 14% в период с 22 по 28 июля по сравнению с предыдущей неделей, сообщает "РИКОМ-ТРАСТ".

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Рост заболеваемости наблюдается в 49 регионах страны, среди них 13 субъектов, где увеличение значительно превышает средний уровень по России.

За последнюю неделю от коронавируса скончались 23 человека.

В период с 15 по 21 июля заболеваемость COVID-19 возросла на 1,2%, было зарегистрировано 20 смертей.

891 человек были госпитализированы по причине коронавирусной инфекции с 22 по 28 июля, что на 13,5% больше по сравнению с предыдущей неделей.

В то же время, за последнюю неделю 7 244 человека выздоровели после заражения COVID-19, что на 27,8% больше, чем на предыдущей неделе.