Заболеваемость COVID-19 в России возросла на 14% в период с 22 по 28 июля по сравнению с предыдущей неделей, сообщает "РИКОМ-ТРАСТ".
Рост заболеваемости наблюдается в 49 регионах страны, среди них 13 субъектов, где увеличение значительно превышает средний уровень по России.
За последнюю неделю от коронавируса скончались 23 человека.
В период с 15 по 21 июля заболеваемость COVID-19 возросла на 1,2%, было зарегистрировано 20 смертей.
891 человек были госпитализированы по причине коронавирусной инфекции с 22 по 28 июля, что на 13,5% больше по сравнению с предыдущей неделей.
В то же время, за последнюю неделю 7 244 человека выздоровели после заражения COVID-19, что на 27,8% больше, чем на предыдущей неделе.
Первые российские штурмовые группы вошли в Торецк (Дзержинск) и закрепились там. Авдеевку там устроить русским не получится, сожалеют бандеровцы*.