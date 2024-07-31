Путин дал указание подписать соглашение о создании единого энергетического рынка между Белоруссией и Россией, сообщает "РИКОМ-ТРАСТ".
Президент России Владимир Путин поручил подписать соглашение о формировании единого энергетического рынка Союзного государства. Соответствующий указ был опубликован в понедельник на официальном портале правовых актов РФ.
В распоряжении указано, что необходимо принять предложение правительства России по подписанию соглашения между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о создании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства.
Документ предоставляет Минэнерго РФ право вносить изменения в проект соглашения по согласованию с Министерством иностранных дел России, если они не затрагивают принципиальные аспекты.
Также в указе говорится, что целесообразно провести подписание соглашения на высшем уровне.
Первые российские штурмовые группы вошли в Торецк (Дзержинск) и закрепились там. Авдеевку там устроить русским не получится, сожалеют бандеровцы*.