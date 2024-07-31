Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дженнифер Энистон во время съёмок подверглась атаке — на неё вылили вдеро нефти
Huawei представила свой первый игровой ноутбук на выставке ChinaJoy 2024
Обнаружена 3000-летняя скорлупа лесного ореха в древнем городе Нерик
КАМАЗ, устроивший ДТП на железной дороге вчера, был застрахован у "РЕСО"
Ошибки в кормлении домашних питомцев могут привести к проблемам со здоровьем
Анастасия Волочкова назвала Аллу Пугачёву святой
Как определить количество котят, не навредив будущему потомству
Внедорожные способности без лишних размеров. Делимся моделями
Чесотка у кошек передаётся контактным путём и очень заразна
Путин одобрил создание единого энергетического рынка с Белоруссией

Россия и Белоруссия создадут объединённый рынок электроэнергии

Экономика

Путин дал указание подписать соглашение о создании единого энергетического рынка между Белоруссией и Россией, сообщает "РИКОМ-ТРАСТ".

Россия и Белоруссия создадут объединённый рынок электроэнергии
Фото: PublicDomainPictures.net by Ken Kistler, PDM

Президент России Владимир Путин поручил подписать соглашение о формировании единого энергетического рынка Союзного государства. Соответствующий указ был опубликован в понедельник на официальном портале правовых актов РФ.

В распоряжении указано, что необходимо принять предложение правительства России по подписанию соглашения между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о создании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства.

Документ предоставляет Минэнерго РФ право вносить изменения в проект соглашения по согласованию с Министерством иностранных дел России, если они не затрагивают принципиальные аспекты.

Также в указе говорится, что целесообразно провести подписание соглашения на высшем уровне.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Обсудить
Популярное
ВСУ смирились с потерей Торецка: даже "Авдеевку устроить не удалось"

Первые российские штурмовые группы вошли в Торецк (Дзержинск) и закрепились там. Авдеевку там устроить русским не получится, сожалеют бандеровцы*.

Началась битва за Торецк. Город будет взят, откуда ВСУ не ждали
Комбриги ВСУ ради минутного успеха готовы положить огромное количество солдат
Сводка с фронта: фотосессию Зеленского и Сырского прервали ФАБы, экс-уголовники брошены на наших "северян"
Аргентина составила план госпереворота в Венесуэле. От Мадуро зависит многое
США перебросили на Украину управляемых ИИ роботов-убийц русских
Апартаменты — это помещения всего лишь для временного там нахождения Дмитрий Плотников Началась битва за Торецк. Город будет взят, откуда ВСУ не ждали Любовь Степушова Русские офицеры всегда оставались большими героями, будь на балу или на войне Сергей Лебедев
Турция вторгнется в Израиль? Политолог Колчин о громких заявлениях Эрдогана и раскладе сил на Ближнем Востоке
Набиуллина: корабль российской экономики ступил в неспокойные воды
Boeing и Airbus теряют контроль над небом: китайские самолёты угрожают дуополии
Boeing и Airbus теряют контроль над небом: китайские самолёты угрожают дуополии
Последние материалы
Внедорожные способности без лишних размеров. Делимся моделями
Чесотка у кошек передаётся контактным путём и очень заразна
Какие продукты должны всегда быть в холодильнике: советы по питанию
Овощи, подходящие для выращивания в контейнерах
Краснодарский край способен в год принимать 18 миллионов туристов
В США заявили о применении КНДР самого большого в мире самолета
Почему матовые помады сушат губы и как этого избежать?
Гречневая каша с тунцом и солёными огурцами: намного вкуснее традиционной
Цены на какао-бобы падают
Замглавы Минфина: доля льготной ипотеки не должна превышать 25% от общего портфеля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников