Цены на какао-бобы упали до минимального уровня с марта

Цены на какао-бобы падают

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цены на какао-бобы достигли самого низкого уровня с марта, сообщает "РИКОМ-ТРАСТ".

Фото: flickr.com by Fotos GOVBA from Bahia/Brasil, CC BY 2.0

Фьючерсы на какао упали до уровней, не наблюдавшихся более 4 месяцев, из-за ожиданий роста предложения и снижения спроса.

В понедельник наиболее торгуемый фьючерсный контракт на какао-бобы в Нью-Йорке снизился на 4,4%, достигнув отметки $6,650 за тонну.

Несмотря на снижение, цены на какао остаются выше исторических средних значений, и предполагается, что спрос на это сырье может снизиться. Некоторые шоколадные производители уже заявили, что их рентабельность может пострадать во втором полугодии.

Аналитики также прогнозируют, что в 2024-25 сельскохозяйственном году предложение какао на мировом рынке снова превысит спрос после трех лет дефицита.