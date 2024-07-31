Цены на какао-бобы упали до минимального уровня с марта

Цены на какао-бобы достигли самого низкого уровня с марта, сообщает "РИКОМ-ТРАСТ".
Фьючерсы на какао упали до уровней, не наблюдавшихся более 4 месяцев, из-за ожиданий роста предложения и снижения спроса.
В понедельник наиболее торгуемый фьючерсный контракт на какао-бобы в Нью-Йорке снизился на 4,4%, достигнув отметки $6,650 за тонну.
Несмотря на снижение, цены на какао остаются выше исторических средних значений, и предполагается, что спрос на это сырье может снизиться. Некоторые шоколадные производители уже заявили, что их рентабельность может пострадать во втором полугодии.
Аналитики также прогнозируют, что в 2024-25 сельскохозяйственном году предложение какао на мировом рынке снова превысит спрос после трех лет дефицита.
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