Санкции расчистили путь американской нефти на европейский рынок

США не смогли бы вытеснить Россию с нефтяного рынка Европы без санкций

1:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

В условиях равной конкуренции США не смогли бы вытеснить Россию с европейского нефтяного рынка из-за проигрыша в цене, сообщает РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by Жан-Филипп Буле is licensed under GNU Free Documentation License

Первоначальные секторальные санкции со стороны США и ЕС, введенные в июле 2014 года, затронули финансовый и энергетический секторы, а также технологии и оборудование для добычи нефти в сложных условиях.

Вторая волна санкций последовала в 2022 году, когда ЕС запретил импорт российской нефти и установил потолок цен на российскую нефть, поставляемую в третьи страны по морю, в 60 долларов за баррель.

"Соединенные Штаты за счет беспрецедентного санкционного давления расчистили место для своих энергоносителей на рынке Европы. И сегодня нефтеперерабатывающие заводы Европы постепенно начинают перестраиваться под американскую легкую нефть. В нормальных условиях равной конкурентной борьбы для американской нефти Европа была бы закрыта. По цене они явно проигрывали России," — пояснил главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов.

До февраля 2022 года Россия продавала 65% своей нефти в страны, которые позже стали недружественными, а через год эти поставки сократились до 14%.