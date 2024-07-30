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Отели Парижа снизили цены на 41% к Олимпиаде

Цены в отелях Парижа упали до 41% для привлечения гостей Олимпиады

0:56
Экономика

Парижские отели снизили свои цены на 41% с пиковых значений, чтобы привлечь гостей Олимпийских игр.

Цены в отелях Парижа упали до 41% для привлечения гостей Олимпиады
Фото: commons.wikimedia.org by Mandarin Oriental Hotel Group, CC BY-SA 3.0

Отельеры отказались от первоначальной стратегии взимания втрое больших тарифов по сравнению с обычными, поняв, что спрос на дорогие номера был переоценен.

По данным туристической аналитической компании Lighthouse, с 26 июля по 11 августа средняя стоимость проживания в парижских отелях составляет 313 евро за ночь.

Этот показатель значительно ниже пикового уровня в 531 евро, наблюдавшегося примерно за 11 месяцев до начала Игр.

Снижение цен произошло в связи с тем, что ожидания отельеров относительно спроса на номера оказались завышенными. Теперь многие отели стремятся заполнить свои номера, предлагая более доступные цены.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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