Великобритания впервые выбыла из десятки ведущих промышленных стран, уступив место России, сообщает РИА Новости.
Россия поднялась на восьмое место в мировом рейтинге благодаря росту оборонного производства, тогда как Великобритания опустилась на 12-ю позицию, пропустив вперед также Мексику. Это стало результатом глобальных экономических изменений и смещением производственных центров в мире.
Лидером мирового промышленного производства остался Китай, на втором месте расположились Соединенные Штаты Америки, а Япония заняла третье место.
В Make UK, организации, объединяющей британских производителей, выразили обеспокоенность ухудшением позиций Великобритании и подчеркнули необходимость выработки долгосрочной промышленной стратегии, направленной на поддержку и развитие производственного сектора страны.
Первые российские штурмовые группы вошли в Торецк (Дзержинск) и закрепились там. Авдеевку там устроить русским не получится, сожалеют бандеровцы*.