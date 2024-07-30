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Великобритания вылетела из ТОП-10 ведущих промышленных стран

Великобритания уступила России в десятке ведущих промышленных стран

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Экономика

Великобритания впервые выбыла из десятки ведущих промышленных стран, уступив место России, сообщает РИА Новости.

Великобритания уступила России в десятке ведущих промышленных стран
Фото: commons.wikimedia.org by Mайкл Гиммельфарб, PDM

Россия поднялась на восьмое место в мировом рейтинге благодаря росту оборонного производства, тогда как Великобритания опустилась на 12-ю позицию, пропустив вперед также Мексику. Это стало результатом глобальных экономических изменений и смещением производственных центров в мире.

Лидером мирового промышленного производства остался Китай, на втором месте расположились Соединенные Штаты Америки, а Япония заняла третье место.

В Make UK, организации, объединяющей британских производителей, выразили обеспокоенность ухудшением позиций Великобритании и подчеркнули необходимость выработки долгосрочной промышленной стратегии, направленной на поддержку и развитие производственного сектора страны. 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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