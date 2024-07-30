Росстандарт предложил новый термин для фальсифицированного мёда

Не соответствующий ГОСТу мёд предложили называть "сахарным сиропом"

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Антон Шалаев, руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), предложил называть продукты, не соответствующие ГОСТу, не мёдом, а "сахарным сиропом", сообщает ВЕСТИ.RU.

Фото: flickr.com by Dino Giordano, CC BY 2.0

Это предложение связано с подписанным Владимиром Путиным законом, который уточняет понятие "продукция пчеловодства" и вводит чёткие стандарты для мёда.

С 1 сентября этот закон обязывает производителей соответствовать установленным стандартам.

Шалаев подчеркнул, что в случае несоответствия ГОСТу, продукт должен называться иначе, чтобы не вводить потребителей в заблуждение. Это связано с распространением фальсифицированного мёда, который зачастую оказывается лишь сахарным сиропом.