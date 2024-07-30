Росстандарт предложил новый термин для фальсифицированного мёда

Антон Шалаев, руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), предложил называть продукты, не соответствующие ГОСТу, не мёдом, а "сахарным сиропом", сообщает ВЕСТИ.RU.
Это предложение связано с подписанным Владимиром Путиным законом, который уточняет понятие "продукция пчеловодства" и вводит чёткие стандарты для мёда.
С 1 сентября этот закон обязывает производителей соответствовать установленным стандартам.
Шалаев подчеркнул, что в случае несоответствия ГОСТу, продукт должен называться иначе, чтобы не вводить потребителей в заблуждение. Это связано с распространением фальсифицированного мёда, который зачастую оказывается лишь сахарным сиропом.
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